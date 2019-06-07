Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявил, поживем - увидим, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность контактов с украинским коллегой.

"Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании - одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

"Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, нет. Посмотрим", - добавил российский лидер.