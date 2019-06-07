США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Лидирующая экономика мира в лице США, ранее пропагандировавшая идеи свободной торговли, при появлении сильных конкурентов сменила тактику и теперь пускает в ход различные ограничения, Россия против такого подхода, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что РФ придерживается тех принципов в торговле, которыми мир руководствовался совсем недавно.

"И основная лидирующая экономика мира - а по ряду показателей Соединенные Штаты остаются именно такой - всегда пропагандировала нам идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене. А сегодня мы же видим, что происходит. Они внедряют другую практику: когда появились сильные конкуренты, а они все набирают и набирают силу, им уже кажется, что такие инструменты для них неприемлемы, и в ход идут вот эти ограничения различные, тарифные войны", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, говоря о нынешнем экономическом противостоянии США и Китая.

Он отметил, что подобный подход наносит очень большой ущерб. Российский лидер сослался, в частности, на данные международных финансовых институтов, согласно которым, если ограничения будут нарастать такими же темпами, то к 2022 году это приведет к спаду роста мирового ВВП на 2%, а мировую торговлю снизит на 17%.

"Мы, конечно, против такого сценария развития событий", - заявил Путин.

Президент напомнил, что во время мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов спад роста мирового ВВП составил как раз 2%, а рост торговли упал на 10%.

"Если всё будет продолжаться как сегодня, все, кто сидит здесь, и ваши коллеги, уважаемые дамы и господа, все столкнутся с большими проблемами, с колоссальными потерями, бизнес столкнется с потерями", - отметил он, обращаясь к участникам форума.

По его словам, потери в этом случае будут переложены на граждан: рабочие места будут сокращаться, новых создаваться не будет, перестанут перечисляться деньги во все уровни бюджета.