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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Лидирующая экономика мира в лице США, ранее пропагандировавшая идеи свободной торговли, при появлении сильных конкурентов сменила тактику и теперь пускает в ход различные ограничения, Россия против такого подхода, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что РФ придерживается тех принципов в торговле, которыми мир руководствовался совсем недавно.
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"И основная лидирующая экономика мира - а по ряду показателей Соединенные Штаты остаются именно такой - всегда пропагандировала нам идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене. А сегодня мы же видим, что происходит. Они внедряют другую практику: когда появились сильные конкуренты, а они все набирают и набирают силу, им уже кажется, что такие инструменты для них неприемлемы, и в ход идут вот эти ограничения различные, тарифные войны", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу, говоря о нынешнем экономическом противостоянии США и Китая.
Он отметил, что подобный подход наносит очень большой ущерб. Российский лидер сослался, в частности, на данные международных финансовых институтов, согласно которым, если ограничения будут нарастать такими же темпами, то к 2022 году это приведет к спаду роста мирового ВВП на 2%, а мировую торговлю снизит на 17%.
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"Мы, конечно, против такого сценария развития событий", - заявил Путин.
Президент напомнил, что во время мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов спад роста мирового ВВП составил как раз 2%, а рост торговли упал на 10%.
"Если всё будет продолжаться как сегодня, все, кто сидит здесь, и ваши коллеги, уважаемые дамы и господа, все столкнутся с большими проблемами, с колоссальными потерями, бизнес столкнется с потерями", - отметил он, обращаясь к участникам форума.
По его словам, потери в этом случае будут переложены на граждан: рабочие места будут сокращаться, новых создаваться не будет, перестанут перечисляться деньги во все уровни бюджета.
"Это будет иметь очень серьезные негативные последствия. Мы, конечно, против этого", - подчеркнул Путин.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинРоссияСШАЭкономика
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