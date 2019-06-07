Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада

ДОХА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "несерьезными" сообщения саудовских СМИ о якобы поступившем России предложении от США и Израиля признать законность пребывания у власти президента Сирии Башара Асада и снять санкции с сирийских властей в обмен на согласие РФ сдерживать иранское влияние в САР.

В минувшее воскресенье саудовская газета "Аш-Шарк аль-аусат" сообщила, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, которая предусматривает признание сирийского президента Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в этой стране.

"Это смешно. По целому ряду причин несерьезные сообщения. Разумеется, дипломатическая работа ведется, идут переговоры, обсуждение и анализ позиций по различным направлениям. Но не годится определять будущее государств за спиной этих государств и их руководства. Существует очень важная вещь - доверие, насколько вы можете доверять своему партнеру и обсуждать с ним чувствительные проблемы. К сожалению, мы видели на нескольких примерах, как Вашингтон обошелся с рядом государств, которые ему доверяли, и вопрос заключается в доверии. В первую очередь, Вашингтону необходимо вернуть доверие к нему международного сообщества", - сказала Захарова в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что сообщения саудовских СМИ не соответствуют действительности.