Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T17:16Z
https://ria.ru/20190607/1555385822.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155218/97/1552189716_0:176:3074:1905_1036x0_80_0_0_0b640179fca8f8ae7aed5e9b94c02066.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада

Вчера, 17:16
2478
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ДОХА, 7 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "несерьезными" сообщения саудовских СМИ о якобы поступившем России предложении от США и Израиля признать законность пребывания у власти президента Сирии Башара Асада и снять санкции с сирийских властей в обмен на согласие РФ сдерживать иранское влияние в САР.
В минувшее воскресенье саудовская газета "Аш-Шарк аль-аусат" сообщила, что США и Израиль собираются в ходе ожидающейся трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку, которая предусматривает признание сирийского президента Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей в обмен на согласие Москвы предпринять действия, необходимые для сдерживания иранского влияния в этой стране.
Дамаск
3 июня, 13:04
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об условиях признания Асада
"Это смешно. По целому ряду причин несерьезные сообщения. Разумеется, дипломатическая работа ведется, идут переговоры, обсуждение и анализ позиций по различным направлениям. Но не годится определять будущее государств за спиной этих государств и их руководства. Существует очень важная вещь - доверие, насколько вы можете доверять своему партнеру и обсуждать с ним чувствительные проблемы. К сожалению, мы видели на нескольких примерах, как Вашингтон обошелся с рядом государств, которые ему доверяли, и вопрос заключается в доверии. В первую очередь, Вашингтону необходимо вернуть доверие к нему международного сообщества", - сказала Захарова в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что сообщения саудовских СМИ не соответствуют действительности.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в четверг заявил РИА Новости, что Россия не обсуждает никаких сделок с США и Израилем по Сирии. Появившиеся в СМИ сообщения о таком соглашении он назвал спекуляциями.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1120000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМария ЗахароваМИД РФБашар АсадРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:08Владимир Илюхин рассказал о возможном объеме вылова лосося на Камчатке
17:04СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье
17:01Наличник нижегородского дома приобщил участников ПМЭФ к зодчеству
17:00На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
16:58Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
16:57Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина обсудила с "Газпромом" поставки по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
Лента новостейМолния