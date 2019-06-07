США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Администрация США отложила повышение пошлин с 10 до 25% на ряд китайских товаров с 1 июня до 15 июня, говорится в размещенном на сайте Федерального реестра документе, который официально будет опубликован 10 июня.

"Это уведомление переносит дату с 1 июня 2019 года на 15 июня 2019 года", - сказано в документе, выпущенном офисом торгового представителя США.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.