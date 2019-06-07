Джабаров призвал поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. России следует поднять на высоком международном уровне, включая Совбез ООН и ВТО, вопрос о недопустимости санкций в отношении поставок товаров первой необходимости, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в пятницу.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил о том, что поставки товаров первой необходимости, лекарств, медоборудования, систем ЖКХ должны быть ограждены от торговых и санкционных ограничений.

"Президент очень правильно поставил этот вопрос, особенно все то, что касается жизненно необходимых лекарств для людей. Я полагаю, что России необходимо эту тему обсуждать на самом высоком международном и экономическом уровнях, включая Совбез ООН и ВТО", - сказал сенатор.