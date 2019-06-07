Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Количество факторов неопределенности в международных делах растет, и это главная проблема для глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вот эта неопределенность в мировых делах и в мировой экономике сегодня является самым главным фактором сдерживания развития. Количество факторов неопределенности растет очень быстрыми темпами, и это самая главная проблема на сегодняшний день", - сказал он на пленарном заседании.