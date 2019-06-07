Тюменская область – в лидерах Национального рейтинга инвестклимата

"Рейтинг рассчитан по 44 показателям – они сводятся в индекс (максимум 400 баллов). Все показатели сгруппированы по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2014 года. В 2018 году Тюменская область заняла первое место в рейтинге. В этом году лидером стала Москва, вторую строчку заняла Республика Татарстан.

"Удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан, остаться инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе – это здорово. Тем более, что в первой десятке регионов разрыв в достигнутых абсолютных показателях минимален. Нам не хватило ровно одного балла, чтобы остаться на первом месте. Это означает, что развитие региональных команд, которые занимаются привлечением инвесторов и улучшением инвестиционного климата, идет очень динамично", – сказал глава региона.