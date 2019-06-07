Челябинск на ПМЭФ подписал соглашения по снижению выбросов в атмосферу

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме подписали четырехсторонние соглашения по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу с Минэкологии РФ, Росприроднадзором и предприятиями региона, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора области.

"Сегодня, 7 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума подписаны четырехсторонние соглашения по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Челябинска между министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и промышленными предприятиями – ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", ЗАО "Завод "Минплита", ООО "Промрекультивация", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Алексея Текслера, четырехсторонние соглашения дают возможность ускорить решение сложных экологических задач в Челябинской области. "В рамках майского указа президента РФ приступаем к реализации национального проекта "Экология" и комплексных планов по снижению выбросов в атмосферный воздух. Особое внимание – Челябинску и Магнитогорску. В состав комплексных планов вошли мероприятия по 17 крупным промышленным предприятиям. В том числе мероприятия по установке современного газоочистного оборудования, оснащению системами контроля, переходу на новые технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую среду", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Он высказал уверенность, что совместная работа позволит к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 20% в Магнитогорске и на 38% – в Челябинске, а значит, серьезно улучшить качество жизни жителей региона.

По данным пресс-службы, четырехсторонние соглашения подписаны в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Согласно документам ЧТПЗ, ЗАО "Завод "Минплита" и ООО "Промрекультивация" реализуют до 2024 года разработанный ранее план мероприятий по сокращению выбросов.

Так, поясняет пресс-служба, предприятие "Минплита" на 23% снизит загрязняющие выбросы (в том числе по опасным веществам 2 и 3 класса), ЧТПЗ за 6 лет инвестирует в реконструкцию производства порядка 180 миллионов рублей. ООО "Промрекультивация" на охлаждение очагов зон самонагревания в отработанной выработке угольного разреза "Коркинский" и строительство трубопровода для подачи закладочного материала в этом и в следующем годах направит свыше 220 миллионов рублей. В результате к 2024 году количество выбросов загрязняющих веществ от эндогенных пожаров сократится на 1 тысячу тонн в год, добавляется в сообщении.