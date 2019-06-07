Суд в Лондоне отклонил иск против Джонсона за его высказывания перед Brexit

ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Высокий суд Лондона отклонил иск против бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в связи с его высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году.

Частный иск против Джонсона – одного из "лиц" кампании за Brexit и нынешнего кандидата в премьеры страны - был подан бизнесменом Маркусом Боллом. Он утверждает, что Джонсон манипулировал фактами и обманывал общественность, утверждая, что после выхода из ЕС Великобритания получит доступ к 350 миллионам фунтов стерлингов в неделю, которые раньше якобы уходили в ЕС. По словам бизнесмена, Великобритания никогда не выплачивала ЕС 350 миллионов фунтов в неделю. Адвокаты Болла подали в магистратский суд Вестминстера прошение о вызове Джонсона в суд, и оно было удовлетворено.

В пятницу суд рассматривал протест защиты экс-главы МИД на решение магистратского суда о вызове ответчика для дачи показаний.

"Мы считаем, что вы, Эдриан Дэрбишир (адвокат Джонсона), отстояли свою позицию, и выносим решение отменить повестки (для вызова в суд фигурантов дела)", - сказала судья, постановив прекратить рассмотрение дела.

Адвокаты Джонсона категорически отрицали его вину. На прошедших слушаниях они также заявили, что их клиент не считает себя виновным.

Еще в сентябре 2017 года на заявления Джонсона ответил глава Управления статистики сэр Дэвид Норгроув. Норгроув заявил, что, говоря о 350 миллионах фунтов стерлингов в неделю, Джонсон путает общую сумму долевого взноса и чистый валовый доход. Кроме того, по словам Норгроува, Джонсон, говоря об экономии этих средств, подает это таким образом, как будто средства, выплачиваемые Великобритании Евросоюзом, в том числе на поддержку исследований в области сельского хозяйства и научных разработок, не будут после Brexit выделяться британским правительством. "Очевидно, что налицо злоупотребление официальной статистикой", - подытожил тогда Норгроув.