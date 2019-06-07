Путин призвал на деле учитывать интересы развивающихся стран

"Реально, а не на словах учесть запросы и интересы развивающихся стран, в том числе тех, которые решают вопросы модернизации промышленности, аграрного сектора и социальной сферы. Это и есть равные условия для развития", - сказал Путин на ПМЭФ-2019, говоря о соблюдении принципов взаимодействия между странами со своими собственными и различными моделями развития и интересами.