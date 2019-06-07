Путин призвал на деле учитывать интересы развивающихся стран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал международные организации не только на словах, но и на деле учитывать интересы развивающихся стран, а также предложил подумать о создании международного открытого банка данных с лучшими практиками развития.
"Реально, а не на словах учесть запросы и интересы развивающихся стран, в том числе тех, которые решают вопросы модернизации промышленности, аграрного сектора и социальной сферы. Это и есть равные условия для развития", - сказал Путин на ПМЭФ-2019, говоря о соблюдении принципов взаимодействия между странами со своими собственными и различными моделями развития и интересами.
Путин также пригласил другие страны и международные организации присоединиться к созданию международного открытого доступного банка данных с лучшими практиками развития.
"Кстати, предлагаю подумать о создании открытого доступного банка данных с лучшими практиками и проектами развития. Россия готова разместить на такой информационной платформе свои успешные кейсы из социальной, демографической и экономической сферы и приглашает присоединиться к этой инициативе другие страны и международные организации", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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