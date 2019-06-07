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РИА Новости
Оренбургская область

Еще 50 врачей направят в районные больницы Оренбургской области

15:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОРЕНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Оренбургской области по инициативе врио губернатора Дениса Паслера для выпускников Оренбургского государственного медуниверситета и врачей с опытом работы без ограничения возраста выделено 50 квот в дополнение к программе "Земский доктор", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По программе "Земский доктор" врачи могут быть направлены в сельские районы и города с населением до 50 тысяч человек. В рамках программы Оренбургской области выделено 57 квот. По данным регионального министерства здравоохранения, на участие в программе претендуют уже 30 специалистов. В этом году кадровое обновление произойдет в медучреждениях отдаленных Адамовского и Северного районов.
Как отметил собеседник агентства, 10 специалистов отправятся в Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи, шесть докторов будут работать в Новотроицком здравоохранении. Новые врачи приедут в Соль-Илецкую городскую больницу, Бугурусланскую, Новоорскую, Новосергиевскую, Первомайскую, Ташлинскую, Тоцкую и другие больницы.
Чтобы ускорить решение кадрового вопроса Паслер предложил выплачивать врачам востребованных специальностей, прибывшим на работу в городские и сельские медицинские учреждения, единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллион рублей из областного бюджета. В списке желающих работать в медучреждениях Оренбуржья и получить единовременную компенсационную выплату уже 41 претендент, добавили в пресс-службе.
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