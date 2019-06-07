Еще 50 врачей направят в районные больницы Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В Оренбургской области по инициативе врио губернатора Дениса Паслера для выпускников Оренбургского государственного медуниверситета и врачей с опытом работы без ограничения возраста выделено 50 квот в дополнение к программе "Земский доктор", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По программе "Земский доктор" врачи могут быть направлены в сельские районы и города с населением до 50 тысяч человек. В рамках программы Оренбургской области выделено 57 квот. По данным регионального министерства здравоохранения, на участие в программе претендуют уже 30 специалистов. В этом году кадровое обновление произойдет в медучреждениях отдаленных Адамовского и Северного районов.

Как отметил собеседник агентства, 10 специалистов отправятся в Бузулукскую больницу скорой медицинской помощи, шесть докторов будут работать в Новотроицком здравоохранении. Новые врачи приедут в Соль-Илецкую городскую больницу, Бугурусланскую, Новоорскую, Новосергиевскую, Первомайскую, Ташлинскую, Тоцкую и другие больницы.