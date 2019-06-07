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РИА Новости
Ивановская область

Ивановская область стала лидером рейтинга инвестпривлекательности регионов

15:28
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ИВАНОВО, 7 июн – РИА Новости. Ивановская область возглавила подготовленный Агентством стратегических инициатив (АСИ) рейтинг инвестпривлекательности регионов России по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Презентация результатов национального рейтинга состоялась в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.
По словам собеседника агентства, у региона хорошие позиции по такимпоказателям как доля численности работников в сфере малого предпринимательства в общем количестве занятых, количество субъектов малого предпринимательства, доступность кредитных ресурсов и ряде других. В целом область значительно улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов, поднявшись на 15 позиций по отношению к результатам рейтинга-2018.
"За первый квартал 2019 года объем инвестиций вырос на 24,5% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Мы хотим, чтобы в центральной России наш регион стал номер один именно по созданию атмосферы для ведения собственного дела, прежде всего, в малом и среднем бизнесе", - заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, комментируя результаты рейтинга.
1 июня, 18:41
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Ивановская областьИваново
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