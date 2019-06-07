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РИА Новости
Союзное государство

Соглашение о взаимном признании виз в СГ может быть подписано в этом году

15:22
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© РИА Новости / Александр НатрускинГоссекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на форуме Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран, пересекающих границу России и Белоруссии, может быть подписано до конца этого года, сообщил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
"Ждем, на белорусской стороне сейчас проходит согласование. Меня заверили, что вопрос будет решен, надеюсь, что в этом году", - сказал госсекретарь.
Говоря о разработке механизмов оперативного реагирования Союзного государства на ситуации, подобные ситуации с нефтепроводом "Дружба", он отметил, что главное, чтобы "вопросы были поставлены, стороны были заинтересованы в их решении и переговоры имели смысл".
"Если это некая случайность, которая больше никогда не повторится, то стоит ли из-за этого копья ломать? А если есть какие-то риски на будущее, то, естественно, было бы правильно разработать такие механизмы, которые сводили бы возможность возникновения подобной ситуации к минимуму", - заявил Рапота.
По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" не может кардинально поменять взаимоотношения России и Белоруссии.
"Это вопрос технический, хотя и неприятный. Повлиять (на взаимоотношения двух странРФ и РБ) может другое: неготовность или нежелание выправлять эту ситуацию и делать выводы на будущее. Если случилась какая-то неприятность и стороны быстро и адекватно на это реагируют, то это никак не повлияет и может даже укрепить отношения, если мы вместе и дружно можем решать возникающие проблемы", - резюмировал госсекретарь
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Союзное государствоГригорий Рапота
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