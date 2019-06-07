Соглашение о взаимном признании виз в СГ может быть подписано в этом году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран, пересекающих границу России и Белоруссии, может быть подписано до конца этого года, сообщил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Ждем, на белорусской стороне сейчас проходит согласование. Меня заверили, что вопрос будет решен, надеюсь, что в этом году", - сказал госсекретарь.

Говоря о разработке механизмов оперативного реагирования Союзного государства на ситуации, подобные ситуации с нефтепроводом "Дружба", он отметил, что главное, чтобы "вопросы были поставлены, стороны были заинтересованы в их решении и переговоры имели смысл".

"Если это некая случайность, которая больше никогда не повторится, то стоит ли из-за этого копья ломать? А если есть какие-то риски на будущее, то, естественно, было бы правильно разработать такие механизмы, которые сводили бы возможность возникновения подобной ситуации к минимуму", - заявил Рапота.

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По его словам, ситуация с нефтепроводом "Дружба" не может кардинально поменять взаимоотношения России и Белоруссии.