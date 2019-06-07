Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Татарстан, занявший в этом году второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, должен еще многое сделать для улучшения отношения к бизнесу, заявил президент республики Рустам Минниханов в пятницу.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года обнародован в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно рейтингу, Татарстан занимает второе место, улучшив прошлогодний результат на одну позицию.

"Если ты в первой десятке, уже неплохо. Я считаю, рядом с Москвой находиться – это уже достойно. Нам надо работать, чтобы не только рейтинг (улучшался – ред.), а чтобы отношение власти к бизнесу поменялось. Нам еще многое надо изменить", - сказал Минниханов журналистам.

"Рейтинг у нас неплохой, но работать надо еще больше", - резюмировал президент Татарстана.

Национальный рейтинг – совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.