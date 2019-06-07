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РИА Новости
Республика Татарстан

Минниханов: Татарстану нужно еще работать для улучшения отношения к бизнесу

15:19
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРустам Минниханов
Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Татарстан, занявший в этом году второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ, должен еще многое сделать для улучшения отношения к бизнесу, заявил президент республики Рустам Минниханов в пятницу.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года обнародован в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно рейтингу, Татарстан занимает второе место, улучшив прошлогодний результат на одну позицию.
"Если ты в первой десятке, уже неплохо. Я считаю, рядом с Москвой находиться – это уже достойно. Нам надо работать, чтобы не только рейтинг (улучшался – ред.), а чтобы отношение власти к бизнесу поменялось. Нам еще многое надо изменить", - сказал Минниханов журналистам.
"Рейтинг у нас неплохой, но работать надо еще больше", - резюмировал президент Татарстана.
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Национальный рейтинг – совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
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