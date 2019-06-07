Путин пообещал подписать указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации нацстратегии в области искусственного интеллекта.

"Наша задача - быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв... Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске ... будет подписан в ближайшее время", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).