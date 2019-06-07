Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:05Z
https://ria.ru/20190607/1555376684.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155537/52/1555375233_0:0:2708:1523_1036x0_80_0_0_9b237c61ff1fde85fe22cea6fe878ec6.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин пообещал подписать указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта

15:05
188
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации нацстратегии в области искусственного интеллекта.
"Наша задача - быть среди первых, чтобы использовать эти технологии, конвертировать их в настоящий прорыв... Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске ... будет подписан в ближайшее время", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта вырастет почти в 17 раз и составит порядка полутриллионна рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Вчера, 19:39
Путин поддержал создание центра искусственного интеллекта РФПИ
410004
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинТехнологии
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин пообещал поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин заявил о дальнейшей либерализации в отношениях с бизнесом
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал российские контрольно-надзорные функции для бизнеса архаичными
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019 . 7 июня 2019
Путин: мир может столкнуться с недобросовестной конкуренцией в экологии
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о последствиях экологических и климатических проблем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин назвал попытки вытолкнуть Huawei с рынка технологической войной
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин: проект "Северного потока — 2" отвечает интересам всех участников
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал повысить эффективность работы ВТО
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
Лента новостейМолния