Мировая экономическая система должна быть справедливой, считает Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Свыше 800 миллионов человек сегодня не имеют доступа к питьевой воде, 11% населения голодают, на фоне доступа к самым передовым технологиям такая несправедливость приводит к неустойчивости и несбалансированности мировой системы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Происходит попытка формировать два мира, пропасть между ними постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же нет перспектив, шанса вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания. Так, сегодня свыше 800 миллионов человек в мире не имеют элементарного доступа к питьевой воде. Около 11% населения планеты недоедают. Система, если в ее основе все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной", - сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, который принимает участие в ПМЭФ, рассказал в интервью РИА Новости, что в настоящее время в мире по-прежнему голодают 821 миллион человек, причем 124 миллиона человек испытывают острый голод. По словам Бизли, главная цель, которую видят в ООН, - положить конец голоду и недоеданию во всех его формах к 2030 году.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.