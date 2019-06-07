Мировая экономическая система должна быть справедливой, считает Путин

"Происходит попытка формировать два мира, пропасть между ними постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же нет перспектив, шанса вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания. Так, сегодня свыше 800 миллионов человек в мире не имеют элементарного доступа к питьевой воде. Около 11% населения планеты недоедают. Система, если в ее основе все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной", - сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.