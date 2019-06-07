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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин рассказал о последствиях экологических и климатических проблем

14:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экологические и климатические проблемы чреваты масштабными потрясениями, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Восстает кризис и растущие климатические, экологические вызовы, которые прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества. Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
По словам президента, "проблемы чреваты масштабными потрясениями, включая новый, неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности и подрыв безопасности в ключевых регионах планеты".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 17:16
Текслер обсудил с руководством Fortum решение проблем экологии
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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