Путин рассказал о последствиях экологических и климатических проблем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экологические и климатические проблемы чреваты масштабными потрясениями, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Восстает кризис и растущие климатические, экологические вызовы, которые прямо угрожают социально-экономическому благополучию всего человечества. Климат и экология уже стали объективным фактором мирового развития", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
По словам президента, "проблемы чреваты масштабными потрясениями, включая новый, неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности и подрыв безопасности в ключевых регионах планеты".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.