С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Квадра" будет поставлять тепло воронежскому предприятию "Сибура" до 2028 года, соответствующее соглашение подписали гендиректор "Квадры" Семен Сазонов и заместитель председателя правления ПАО "Сибур Холдинг" Владимир Разумов, сообщила энергокомпания.
"В рамках Петербургского международного экономического форума "Квадра" и "Сибур Холдинг" подписали договор сроком действия до 2028 года о поставках воронежскому предприятию "Сибура" ("Воронежсинтезкаучуку") тепловой энергии в паре в объеме 13 миллионов Гкал и теплоносителя в паре - около 12 миллионов кубических метров", - говорится в релизе.
Отмечается, что сотрудничество компаний позволит повысить надежность энергоснабжения Воронежского региона и обеспечить энергией новые мощности по производству СБС-полимеров (стирол-бутадиен-стирол) "Сибура".
"Долгосрочное партнерство и взаимовыгодное сотрудничество – залог понимания стратегии поведения для обеих сторон на внешних рынках. Для нас это – очередной шаг в сторону повышения надежности теплоснабжения Воронежской области, а для наших партнеров – путь к модернизации существующих мощностей с учетом будущих поставок энергии", - пояснил Сазонов.
Энергокомпания "Квадра" работает в 10 областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 340 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5340,4 километра. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,95 ГВт, тепловая - 14,5 тысячи Гкал.ч.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.