"Квадра" будет поставлять тепло воронежскому предприятию "Сибура"

"В рамках Петербургского международного экономического форума "Квадра" и "Сибур Холдинг" подписали договор сроком действия до 2028 года о поставках воронежскому предприятию "Сибура" ("Воронежсинтезкаучуку") тепловой энергии в паре в объеме 13 миллионов Гкал и теплоносителя в паре - около 12 миллионов кубических метров", - говорится в релизе.