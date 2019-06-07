OMV договорилась с Газпромом о покупке миллиарда кубометров СПГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Соглашение OMV с "Газпромом", подписанное ранее в пятницу, подразумевает покупку свыше 1 миллиарда кубометров СПГ в 2020 году; срок контракта - один год с возможностью продления, сообщил журналистам глава OMV Райнер Зеле.

"Мы подписали соглашение о том, что мы получим более 1 миллиарда кубометров СПГ с поставкой на наш СПГ-терминал в Роттердаме в 2020 году. Происхождение СПГ мы не фиксировали. На один год в с возможностью продления", - сказал Зеле в кулуарах ПМЭФ.