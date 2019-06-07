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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

OMV договорилась с Газпромом о покупке миллиарда кубометров СПГ

14:27
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© Фото : ПАО "Газпром"Плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский"
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский
© Фото : ПАО "Газпром"
Плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Соглашение OMV с "Газпромом", подписанное ранее в пятницу, подразумевает покупку свыше 1 миллиарда кубометров СПГ в 2020 году; срок контракта - один год с возможностью продления, сообщил журналистам глава OMV Райнер Зеле.
"Мы подписали соглашение о том, что мы получим более 1 миллиарда кубометров СПГ с поставкой на наш СПГ-терминал в Роттердаме в 2020 году. Происхождение СПГ мы не фиксировали. На один год в с возможностью продления", - сказал Зеле в кулуарах ПМЭФ.
"Я в прошлые годы узнал, что трубопроводный газ "Газпрома" очень конкурентоспособный. Но с сегодняшним подписанием я узнал, что СПГ из России более конкурентоспособен по сравнению с другими источниками", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумOMVГазпромАвстрияРоссия
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