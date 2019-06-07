En+ будет подавать заявки на новых отборах проектов по модернизации ТЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. En+ планирует участвовать в новых конкурсах по отбору проектов в рамках программы модернизации ТЭС, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин на полях Петербургского международного экономического форума.
"Да, мы будем участвовать. Будем подавать новые проекты по ТЭЦ, которые пока не прошли отбор. В частности, у нас есть проект по Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, мы будем его совершенствовать и заявлять на конкурс", - сказал Кирюхин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 14.00 мск.