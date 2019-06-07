En+ будет подавать заявки на новых отборах проектов по модернизации ТЭС

"Да, мы будем участвовать. Будем подавать новые проекты по ТЭЦ, которые пока не прошли отбор. В частности, у нас есть проект по Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде, мы будем его совершенствовать и заявлять на конкурс", - сказал Кирюхин.