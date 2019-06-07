Нацпроекты ускорят рост экономики максимум на один процент, заявил Кудрин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Реализуемые сейчас национальные проекты смогут поднять темпы экономического роста в России не более чем на 1 процентный пункт, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Очень многие рассчитывали, что национальные проекты станут такими прорывными проектами, которые взбодрят экономический рост и ответят на эти вопросы: что нужно сделать, чтобы поднять экономический рост до среднемирового уровня. Сегодня можно четко дать ответ, что национальные проекты в том виде, как они сложились, поднимут темпы экономического роста от силы в пределах одного процента плюс", - сказал Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.

По его мнению, для достижения желаемых темпов роста нужен широкий круг шагов, однако эти шаги не прописаны четко, нет точного плана. "Нацпроекты сами по себе интересны, там есть интересные цели. Там есть проблема управления нацпроектами, сбалансированности отдельных показателей, но в целом нацпроекты - это нормальный, правильный институт", - отметил Кудрин.

Среди возможных мер, которые стоит предпринять для ускорения роста экономики, он назвал более четкое правоприменение. По словам Кудрина, в скором времени, вероятно, будут представлены предложения по целому ряду статей Уголовного кодекса, которые бы облегчили судьбы предпринимателей по незначительным правонарушениям.

Также стоит предпринять более смелые структурные реформы в области поддержки инфраструктуры страны и сделать больший упор на научно-технологическую сферу и образование, которого сейчас в нацпроектах недостаточно, полагает глава Счетной палаты.