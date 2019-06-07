Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T14:16Z
https://ria.ru/20190607/1555372868.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155536/23/1555362318_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_17631f197b6d932d16a136456998b157.jpg
РИА Новости

В Москве и области продлили "желтый" уровень погодной опасности на субботу

14:16
203
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поливальные машины на Ленинградском проспекте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на субботу, 8 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет малооблачно, без осадков. Температура в Москве будет варьироваться от 31 до 33 градусов тепла, в области – от плюс 28 до плюс 33.
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
08:17
Пятница в Москве может побить рекорд жары за 30 лет
001001
Обсудить 0
ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
В Петербурге госпитализировали младенцев, оставленных без присмотра
РИА
Новости
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России запросило у центра в Портон-Дауне данные о ЧП в Солсбери
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин пообещал особые условия для иностранцев на приграничных территориях
Лента
новостей
Рига
Мэр Риги назвал существование неграждан Латвии самой большой ошибкой страны
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий на стенде МИА Россия сегодня
Глава Россвязи попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Мединский призвал сделать съемки кино на территории России выгодными
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2019
Путин заявил о кризисе в международных торговых отношениях
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Пятница в Москве может побить рекорд жары за 30 лет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Модель развития XX века не соответствует нынешним реалиям, считает Путин
В Афинах построили первую мечеть
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019 . 7 июня 2019
Путин: глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики
Автомобиль BMW X7 на автосалоне в Шанхае
BMW отзывает 315 автомобилей X7 в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
Лента новостейМолния