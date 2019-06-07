Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Национальный рейтинг - совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг 2019 года был представлен в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех своих коллег без исключения, которые здесь присутствуют. Мы всегда получаем помощь и поддержку. Независимо от места в рейтинге, я уверен, что в каждом регионе есть какие-то фишки, особенности, которые позволяют двигаться более быстро", - сказал Аксенов.

В рейтинге 2019 года Москва заняла первое место, Татарстан - второе, а Тюменская область - третье. Республика Крым не вошла в топ-20.