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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ

14:13
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Национальный рейтинг - совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Рейтинг 2019 года был представлен в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.
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"Я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех своих коллег без исключения, которые здесь присутствуют. Мы всегда получаем помощь и поддержку. Независимо от места в рейтинге, я уверен, что в каждом регионе есть какие-то фишки, особенности, которые позволяют двигаться более быстро", - сказал Аксенов.
В рейтинге 2019 года Москва заняла первое место, Татарстан - второе, а Тюменская область - третье. Республика Крым не вошла в топ-20.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей Аксенов (политик)РоссияЭкономика
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