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РИА Новости
Тверская область

Глава Верхневолжья приветствует развитие Каменской бумажной фабрики

14:12
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© Фото : пресс-служба правительства Тсверской областиВстреча Игоря Рудени с Анатолием Штейнбергом, председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT
Встреча Игоря Рудени с Анатолием Штейнбергом, председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT
© Фото : пресс-служба правительства Тсверской области
ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. Развитие Каменской бумажно-картонной фабрики, расположенной в Кувшиново Тверской области,
важный проект для моногорода, который позволит создать новые рабочие места, станет вкладом в общее развитие муниципалитета, заявил губернатор области Игорь Руденя.
Вопросы расширения производственных мощностей предприятия глава региона обсудил в рамках Петербургского международного экономического форума с Анатолием Штейнбергом, председателем наблюдательного совета Группы компаний SFT, в состав которой входит фабрика.

"В частности, речь шла о развитии необходимой для реализации проекта дорожной инфраструктуры, обеспечении газом и других актуальных вопросах", - уточняет пресс-служба областного правительства.

По ее данным, с 2016 года на фабрике ведется реализация инвестпроекта по расширению производства, модернизации бумагоделательной машины. Кроме того, на площадке Каменской БКФ запланировано строительство энергетического центра с совместной выработкой тепловой и электрической энергии. После модернизации объем производства картона и бумаги составит 300 тысяч тонн в год, планируется создание трехсот дополнительных рабочих мест. Объем вложений – 4 миллиарда рублей.
В 2013 году завершена реализация инвестпроекта по строительству нового бумагоделательного завода, расширению паросилового цеха и реконструкции очистных сооружений. Инвестиции составили 4 миллиарда рублей, созданы 140 дополнительных рабочих мест.
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Сейчас Каменская бумажно-картонная фабрика располагает производственными мощностями для выработки ежегодно 190 миллионов квадратных метров гофрокартона и упаковки и 210 тысяч тонн слоев для производства гофрокартона. Вся продукция экологически чистая и соответствует требованиям Государственных стандартов и технических условий. Всего на фабрике работают 1100 человек. Ежегодный объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области составляет более 350 миллионов рублей.
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