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РИА Новости

Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин

14:06
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы можем сегодня сказать, что какие бы санкции кто-то ни вводил в отношении России, мы сможем выдержать эту ситуацию, мы сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами. Как кому-то бы ни хотелось нас разрушить, это не получится", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что санкции против России стали неизбежны, как только страна начала развиваться, в том числе как игрок на экономическом поле. При этом ситуация с Крымом стала лишь поводом для введения санкций, а не причиной для них, отметил Володин.
"То, что у нас сегодня происходит - это торговые войны", - заключил спикер Госдумы.
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