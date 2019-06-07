Киев пока не готов к встрече в "нормандском формате", заявили в МИД России

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Говорить о готовности Киева к встрече в "нормандском формате" преждевременно – из Украины идут противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Киев обратился к Парижу и Берлину с просьбой организовать встречу "нормандской четверки". Это произошло на фоне сделанного ранее заявления партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о том, что политсила будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Надо готовиться, надо сделать так, чтобы любые действия в рамках "нормандского формата" привели к позитивным подвижкам, конкретным - не на словах, а на деле. Именно в силу того, что пока идут весьма противоречивые сигналы (из Киева – ред.), говорить об этом (о готовности Киева к участию во встрече нормандского формата – ред.) пока преждевременно", - сказал Карасин, отвечая на вопрос, считают ли в Москве, что Киев готов выполнить "домашнюю работу" для проведения новой встречи в "нормандском формате".