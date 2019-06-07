Строящиеся на деньги Сбербанка объекты будут проверять из космоса

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Роскосмос" будет следить за объектами, строящимися на средства Сбербанка, из космоса, соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ, сообщает госкорпорация в пятницу.

"На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбербанком и госкорпорацией "Роскосмос". Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф", - говорится в сообщении.

Услуги со стороны "Роскосмоса" будет оказывать его дочернее предприятие - "ТерраТех". Предполагается, что в рамках заключенного соглашения компания будет вести мониторинг строящихся жилых, коммерческих, промышленных объектов, финансируемых за счет кредитных средств Сбербанка, а также мониторинг деятельности и ресурсов организаций в области сельского и лесного хозяйства.