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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Строящиеся на деньги Сбербанка объекты будут проверять из космоса

13:35
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Роскосмос" будет следить за объектами, строящимися на средства Сбербанка, из космоса, соответствующее соглашение было подписано в ходе ПМЭФ, сообщает госкорпорация в пятницу.
"На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сбербанком и госкорпорацией "Роскосмос". Документ подписали генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф", - говорится в сообщении.
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Услуги со стороны "Роскосмоса" будет оказывать его дочернее предприятие - "ТерраТех". Предполагается, что в рамках заключенного соглашения компания будет вести мониторинг строящихся жилых, коммерческих, промышленных объектов, финансируемых за счет кредитных средств Сбербанка, а также мониторинг деятельности и ресурсов организаций в области сельского и лесного хозяйства.
"Планируется распознавание объектов с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта, а также создание сервисов для беспилотных летательных аппаратов", - отметили в "Роскосмосе".
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Петербургский международный экономический форумСбербанкРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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