Около 350 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Порядка 350 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали в пятницу днем из гостиницы в Нижнем Новгороде после пожара в ресторане на пятом этаже здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в гостинице на улице Большая Печерская произошел в ресторане на пятом этаже здания. Происходило горение сажи в дымоходе на площади 20 погонных метров. Из здания эвакуировали 350 человек, в том числе семь детей", - сказал собеседник агентства.