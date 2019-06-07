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РИА Новости

Около 350 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Нижнем Новгороде

13:33
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Порядка 350 человек, в том числе семерых детей, эвакуировали в пятницу днем из гостиницы в Нижнем Новгороде после пожара в ресторане на пятом этаже здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в гостинице на улице Большая Печерская произошел в ресторане на пятом этаже здания. Происходило горение сажи в дымоходе на площади 20 погонных метров. Из здания эвакуировали 350 человек, в том числе семь детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет. К тушению возгорания привлекались 51 человек и 14 единиц техники.
13:23
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