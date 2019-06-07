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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Бизнес должен быть мотивирован инвестировать, заявил глава РФПИ

13:31
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бизнес должен быть мотивирован инвестировать, его нельзя заставить вкладывать средства, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Он напомнил, что накануне прошла встреча президента РФ с членами международного экспертного совета РФПИ, в ходе которой иностранные инвесторы выразили интерес к российским национальным проектам.
"Безусловно, важно, чтобы и российские инвесторы инвестировали в национальные проекты. При этом инвесторов нельзя заставить, они должны хотеть инвестировать в проекты. Это очень важно", - сказал он, выступая на сессии "Инвестиции в будущее России: как сделать национальные проекты привлекательными для инвесторов" ПМЭФ.
Он также отметил важность того, что бизнес создает основу роста. "Не будет предпринимателей, которые будут создавать бизнес, то и роста не будет. По нацпроектам предстоит еще много работы. Мы проанализировали 300 из них", - сказал глава РФПИ.
"Может быть, сейчас есть некая недооценка роли бизнеса и недопонимание того, что бизнес должен сам быть мотивирован и хотеть инвестировать в различные проекты", - подчеркнул Дмитриев.
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РФПИ выполняет роль "инвестиционного фильтра" по анализу, структурированию и реализации наиболее значимых национальных проектов, претендующих на государственную поддержку, в том числе в области инфраструктуры. Проекты, прорабатываемые РФПИ, будут способствовать прорывному развитию в области инфраструктуры и экономики в целом. РФПИ с партнерами готов обеспечить более 30% необходимого объема внебюджетных инвестиций для реализации национальных проектов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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