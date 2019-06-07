Бизнес должен быть мотивирован инвестировать, заявил глава РФПИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Бизнес должен быть мотивирован инвестировать, его нельзя заставить вкладывать средства, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что накануне прошла встреча президента РФ с членами международного экспертного совета РФПИ, в ходе которой иностранные инвесторы выразили интерес к российским национальным проектам.

"Безусловно, важно, чтобы и российские инвесторы инвестировали в национальные проекты. При этом инвесторов нельзя заставить, они должны хотеть инвестировать в проекты. Это очень важно", - сказал он, выступая на сессии "Инвестиции в будущее России: как сделать национальные проекты привлекательными для инвесторов" ПМЭФ.

Он также отметил важность того, что бизнес создает основу роста. "Не будет предпринимателей, которые будут создавать бизнес, то и роста не будет. По нацпроектам предстоит еще много работы. Мы проанализировали 300 из них", - сказал глава РФПИ.

"Может быть, сейчас есть некая недооценка роли бизнеса и недопонимание того, что бизнес должен сам быть мотивирован и хотеть инвестировать в различные проекты", - подчеркнул Дмитриев.

РФПИ выполняет роль "инвестиционного фильтра" по анализу, структурированию и реализации наиболее значимых национальных проектов, претендующих на государственную поддержку, в том числе в области инфраструктуры. Проекты, прорабатываемые РФПИ, будут способствовать прорывному развитию в области инфраструктуры и экономики в целом. РФПИ с партнерами готов обеспечить более 30% необходимого объема внебюджетных инвестиций для реализации национальных проектов.