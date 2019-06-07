Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:31Z
https://ria.ru/20190607/1555367780.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер

13:30
181
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции.
Сообщается, что подозреваемый был взят под стражу совместными усилиями ФБР и полиции города. По данным источников в полиции, мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер. Сотрудники полиции задержали подозреваемого во время покупки оружия.
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Вчера, 21:47
Проблема фейковых новостей для американцев важнее терроризма, показал опрос
Полиция не сообщила имя подозреваемого, однако известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом в нью-йоркском Бруклине. По информации полиции, мужчина действовал в одиночку, других угроз взрывов в городе нет.
001002
Обсудить 1
Нью-Йорк (город)В мире
Рекомендуем
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв
РИА
Новости
Около 350 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Нижнем Новгороде
В Египте девять человек погибли в ДТП
На месте взрыва в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
Полиция считает, что в Линчепинге могла взорваться бомба
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Мировая экономическая система должна быть справедливой, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве потушили
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала страны вместе противодействовать торговым войнам
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Глава Роскомнадзора рассказал, зачем ему Telegram
Шведская 15-летняя активистка Грета Тунберг во время одиночного пикета против изменения климата у здания парламента в Стокгольме
Amnesty International присвоила юной шведской экоактивистке высшую награду
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Число отравившихся в кафе в Ташкенте превысило 40 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния