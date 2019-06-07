В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что подозреваемый был взят под стражу совместными усилиями ФБР и полиции города. По данным источников в полиции, мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер. Сотрудники полиции задержали подозреваемого во время покупки оружия.