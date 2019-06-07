Тамбовщина заняла 12-е место в Национальном рейтинге инвестклимата

ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата за 2019 год, поднявшись за год с 16-го на 12-е место, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Обновленную двадцатку лидеров рейтинга-2019, составленного Агентством стратегических инициатив, представили в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Тамбовская область на протяжении четырех лет удерживает позиции в двадцатке лидеров рейтинга. Сегодня наш регион – один из немногих, где выполняется задача, поставленная руководством страны, по увеличению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%. Более того, этот показатель значительно превысил целевое значение в 2018 году - 34,4%", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, региональные власти ведут активную работу по привлечению новых инвесторов и непрерывному улучшению условий для бизнеса. В Тамбовской области создана система льготной, инфраструктурной, залоговой поддержки и развитая сеть индустриальных площадок, оборудованных коммуникациями для организации новых производств.

"Конкуренция регионов в борьбе за привлечение инвестиций возрастает, бизнес становится более требовательным. Тамбовская область готова к этой конкуренции на всех уровнях - от малого бизнеса до реализации крупных проектов федерального значения", - приводит пресс-служба слова тамбовского губернатора Александра Никитина.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется деловыми объединениями и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Результаты рейтинга складываются из оценки работы региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В ходе исследования оцениваются четыре направления: "Регуляторная среда", "Институты для бизнеса", "Инфраструктура и ресурсы" и "Поддержка малого бизнеса". Результаты рейтинга выявляют лучшие практики и стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.