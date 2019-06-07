На Чагинской электроподстанции в Москве произошла авария

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Авария произошла в пятницу днем на Чагинской электроподстанции на юго-востоке Москвы из-за отключения трансформатора, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Отключение автотрансформатора №5 привело к хлопку на Чагинской электроподстанции. Предварительная причина – повреждение муфты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожара не последовало, никто не пострадал. Потребители в результате ЧП от электричества не отключались.
В 2005 году именно на Чагинской электроподстанции произошла авария, ставшей крупнейшей в московской энергосистеме за последнее время. Сотни тысяч, если не миллионы, человек остались без света, десятки тысяч заблокированы в метро, парализована работа многих компаний и государственных учреждений.
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