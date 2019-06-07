На Чагинской электроподстанции в Москве произошла авария

По его словам, пожара не последовало, никто не пострадал. Потребители в результате ЧП от электричества не отключались.

В 2005 году именно на Чагинской электроподстанции произошла авария, ставшей крупнейшей в московской энергосистеме за последнее время. Сотни тысяч, если не миллионы, человек остались без света, десятки тысяч заблокированы в метро, парализована работа многих компаний и государственных учреждений.