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РИА Новости

По данным опроса, немецкие "Зеленые" обогнали по популярности блок ХДС/ХСС

12:42
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа одной из улиц Мюнхена
На одной из улиц Мюнхена
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На одной из улиц Мюнхена. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Партия "Зеленые" впервые обогнала по популярности входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Согласно опросу, "Зеленые" по сравнению с данными на начало мая прибавили шесть процентных пунктов. Если бы выборы в бундестаг проводились в это воскресенье, они бы получили 26%. Блок ХДС/ХСС, напротив, потерял три процентных пункта, их рейтинг установился на отметке 25%.
Главным аутсайдером опроса оказалась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Они потеряли шесть процентных пунктов и получили всего 12%.
Впереди социал-демократов оказалась правая "Альтернатива для Германии", улучшившая свой результат на один процентных пункт до 13%. Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 8%, "Левые" - 7%, иные партии - 9%.
Довольны работой правительства лишь 28% опрошенных, что на 10 пунктов меньше, чем в начале мая. 72% не очень или вовсе недовольны (+10 пунктов). Кроме того, 27% участников вопроса заявили, что именно партия "Зеленых" имеет лучшие ответы на вопросы будущего. Только 12% ответили на данный вопрос в пользу ХДС/ХСС.
Андреа Налес на партийной встрече немецких социал-демократов в Германии. 22 апреля 2018
3 июня, 17:45
Афтершоковая терапия. СДПГ может вызвать досрочные выборы в ГерманииПо драматизму отставка Налес ‒ это, конечно, не слезы Мэй или низложение Курца. Но именно она способна повлиять на европейскую политику так, как никому из них и не снилось.
В рейтинге удовлетворенности работой немецких политиков лидирует канцлер Ангела Меркель (53%), за ней идут глава МИД ФРГ Хайко Маас (50%) и министр финансов Олаф Шольц (42%). Работой преемницы Меркель на посту председателя ХДС/ХСС Аннегрет Крамп-Карренбауэр довольны только 24%, что на 12 пунктов меньше, чем в прошлом месяце.
Опрос проводился с 3 по 5 июня, в нем приняли участие 1500 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процентных пункта.
По итогам выборов в Европарламент 26 мая христианские демократы (альянс ХДС/ХСС) набрали большинство голосов - 28,9%, на втором месте - партия "Зеленые" с 20,5%. Социал-демократическая партия Германии, которая входит в правительство "большой коалиции" в ФРГ, сумела собрать только 15,8%, она на третьем месте.
Таким образом, партии "правящей коалиции" продолжают терять общественную поддержку. На выборах в Европарламент в 2014 году альянс ХДС/ХСС набрал 35,4%, социал-демократы - 27,3%. На выборах в бундестаг в 2017 году у альянса было 32,9%, у СДПГ - 20,5%.
Еще одним ударом для социал-демократов стал исторический проигрыш региональных выборов в Бремене. Выборы в представительный орган Бремена – так называемый бюргершафт – состоялись 26 мая. СДПГ впервые за 72 года уступила лидерство ХДС.
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
7 декабря 2018, 17:49
Германия и Европа нуждаются в сильном ХДС, заявила генсек партии
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