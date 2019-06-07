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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Сигал и Бекмамбетов раскрасили оконный наличник для Нижнего Новгорода

12:40
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума 2019
Участники Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Известный американский актер Стивен Сигал и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов покрасили оконный наличник старинного дома, привезенный из Нижнего Новгорода на Петербургский международный экономический форум, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Резной наличник, снятый с одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест" домов в Нижнем Новгороде, должен привлечь внимание гостей форума к важности сохранения объектов культурного наследия.
Резной наличник на ПМЭФ
5 июня, 16:40
Резной наличник на ПМЭФ стал символом сохранения старины
"Старт покраске наличника 5 июня дали министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В необычной акции приняли участие более трех десятков участников форума, в том числе российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, а также американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал", - рассказали в пресс-службе.
Участники акции получили на память сувенир в виде фасада дома, подлежащего реставрации. После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Наличники деревня история архитектура окно
2 октября 2012, 15:50
Ускользающая красота, или Резные наличники в архитектуре русского селаНаличники являются неотъемлемым элементом украшения русской избы. Жители городов уже привыкли к пластиковым стеклопакетам, но в деревянных избах на просторах России еще остались элементы настоящего русского стиля и творчества - деревянные окна, украшенные резными наличниками различной формы и окраски. Участница проекта "Ты – репортер" побывала в Нижегородской области, где собрала интересную фотоколлекцию.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Стивен СигалТимур БекмамбетовНижний НовгородРоссия
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