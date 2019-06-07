Сигал и Бекмамбетов раскрасили оконный наличник для Нижнего Новгорода

Ускользающая красота, или Резные наличники в архитектуре русского села Наличники являются неотъемлемым элементом украшения русской избы. Жители городов уже привыкли к пластиковым стеклопакетам, но в деревянных избах на просторах России еще остались элементы настоящего русского стиля и творчества - деревянные окна, украшенные резными наличниками различной формы и окраски. Участница проекта "Ты – репортер" побывала в Нижегородской области, где собрала интересную фотоколлекцию.