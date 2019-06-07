Ленобласть впервые вошла в первую десятку рейтинга АСИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ленинградская область впервые вошла в десятку лидеров по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ, заняв девятое место, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграм.
Он отметил, что Ленинградская область стала единственным новым регионом в первой десятке рейтинга.
В этом году Ленинградская область заняла девятую строчку в топ-10 списка АИС, таким образом поднявшись на три пункта по сравнению с прошлым годом и на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом.
"Ленинградская область всегда оставалась одним из лидеров по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей занятых в малом и среднем бизнесе, по развитию малого и среднего бизнеса и его по финансовой поддержке. Но были и некоторые трудности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, решением вопрос коммуникации бизнеса и многое другое. Мы решили позаимствовать лучшие практики тех регионов, которые находятся в лидерах и применить их в Ленинградской области. Благодарен команде, экспертам, бизнесу за оценку! Поздравляю ленинградцев!", - сказал глава региона.
Национальный рейтинг - совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Результаты рейтинга 2019 года были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
Лидером рейтинга впервые стала Москва, улучившая свой результат предыдущего года на один пункт. Татарстан разместился на второй строке, также улучшив свои позиции (+1 пункт). Тюменская область, занявшая год назад в рейтинге АСИ первое место, в этот раз оказалась третьей. Калужская область, сделав скачок с 13-го места, разместилась на четвертой ступени и потеснила Санкт-Петербург, который теперь замыкает первую пятерку рейтинга. Далее следуют Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская области. Каждый из этих регионов на несколько пунктов улучшил свое положение в рейтинге. Ульяновская область сохранила 10-е место.