Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:37Z
https://ria.ru/20190607/1555364264.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:284:3136:2048_1036x0_80_0_0_25fb3349b8f715fa2773d891c20fc199.jpg
РИА Новости
Ленинградская область

Ленобласть впервые вошла в первую десятку рейтинга АСИ

12:37
67
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ленинградская область впервые вошла в десятку лидеров по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ, заняв девятое место, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграм.
Он отметил, что Ленинградская область стала единственным новым регионом в первой десятке рейтинга.
В этом году Ленинградская область заняла девятую строчку в топ-10 списка АИС, таким образом поднявшись на три пункта по сравнению с прошлым годом и на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом.
"Ленинградская область всегда оставалась одним из лидеров по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей занятых в малом и среднем бизнесе, по развитию малого и среднего бизнеса и его по финансовой поддержке. Но были и некоторые трудности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, решением вопрос коммуникации бизнеса и многое другое. Мы решили позаимствовать лучшие практики тех регионов, которые находятся в лидерах и применить их в Ленинградской области. Благодарен команде, экспертам, бизнесу за оценку! Поздравляю ленинградцев!", - сказал глава региона.
Национальный рейтинг - совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Результаты рейтинга 2019 года были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
Погрузка судна во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
05:01
Приморье надеется за пять лет попасть в топ-30 инвестиционного рейтинга АСИ
Лидером рейтинга впервые стала Москва, улучившая свой результат предыдущего года на один пункт. Татарстан разместился на второй строке, также улучшив свои позиции (+1 пункт). Тюменская область, занявшая год назад в рейтинге АСИ первое место, в этот раз оказалась третьей. Калужская область, сделав скачок с 13-го места, разместилась на четвертой ступени и потеснила Санкт-Петербург, который теперь замыкает первую пятерку рейтинга. Далее следуют Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская области. Каждый из этих регионов на несколько пунктов улучшил свое положение в рейтинге. Ульяновская область сохранила 10-е место.
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьЭкономика
Рекомендуем
Города России. Ярославль
Студенты медвузов из 17 стран посетят GxP-саммит в Ярославле
РИА
Новости
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Кумпилов призвал использовать нацпроекты как ресурс решения задач Адыгеи
Виды Тамбова
Тамбовщина заняла 12-е место в Национальном рейтинге инвестклимата
Авраамиевская башня крепости
Смоленщина вошла в ТОП-20 лучших регионов РФ по инвестклимату
Лента
новостей
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Вологодчина заключит на ПМЭФ соглашения на сумму 20 млрд рублей
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Редакции Sputnik в Грузии, Армении и Молдове отметили 220-летие Пушкина
Строительство газовой турбины
"РЭП Холдинг" и Ansaldo создают совместное производство газовых турбин
Дорогомиловская улица в Москве и Московский международный деловой центр Москва-Сити
Москва стала регионом с самым привлекательным инвестклиматом
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: России надо закрепиться на среднеевропейском уровне качества жизни
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
ВТБ в рамках ПМЭФ-2019 подписал шесть соглашений с главами регионов
В Подмосковье будут производить космические аппараты
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
ВТБ будет участвовать в нацпрограмме развития искусственного интеллекта
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с "Дружбой"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Начальник ГУ МВД по Москве взял на контроль расследование дела Голунова
17:40Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
Лента новостейМолния