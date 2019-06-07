Ленобласть впервые вошла в первую десятку рейтинга АСИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ленинградская область впервые вошла в десятку лидеров по итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ, заняв девятое место, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграм.

Он отметил, что Ленинградская область стала единственным новым регионом в первой десятке рейтинга.

В этом году Ленинградская область заняла девятую строчку в топ-10 списка АИС, таким образом поднявшись на три пункта по сравнению с прошлым годом и на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом.

"Ленинградская область всегда оставалась одним из лидеров по привлечению инвестиций в регион, по росту количества жителей занятых в малом и среднем бизнесе, по развитию малого и среднего бизнеса и его по финансовой поддержке. Но были и некоторые трудности, связанные с регистрацией предприятий, получением технических условий, решением вопрос коммуникации бизнеса и многое другое. Мы решили позаимствовать лучшие практики тех регионов, которые находятся в лидерах и применить их в Ленинградской области. Благодарен команде, экспертам, бизнесу за оценку! Поздравляю ленинградцев!", - сказал глава региона.

Национальный рейтинг - совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Результаты рейтинга 2019 года были объявлены в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).