Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина в соцсети оскорбительным для власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Об этом Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина в соцсети оскорбительным для власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Речь идет о записи, которую Шадрин опубликовал 3 мая на своей странице во "ВКонтакте".

"Наличие в размещенной Шадриным информации нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти, а именно президента Российской Федерации, подтверждено пояснениями специалиста", — говорится в сообщении суда.

Шадрин от дачи показаний отказался, его интересы представлял адвокат. Как пояснили в суде, защитник просил прекратить дело или переквалифицировать действия обвиняемого из-за недостоверности и неполноты представленных доказательств.

Тем не менее суд изучил материалы, в том числе протокол об административном правонарушении и скриншот со страницы Шадрина, и признал его вину установленной.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государству, вступил в силу 29 марта. Первым россиянином, признанным виновным по новой статье КоАП, стал житель Новгородской области Юрий Картыжев. В апреле Чудовский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за два поста "с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".