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РИА Новости

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

12:18
14295
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина в соцсети оскорбительным для власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте суда.
Речь идет о записи, которую Шадрин опубликовал 3 мая на своей странице во "ВКонтакте".
"Наличие в размещенной Шадриным информации нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти, а именно президента Российской Федерации, подтверждено пояснениями специалиста", — говорится в сообщении суда.
Шадрин от дачи показаний отказался, его интересы представлял адвокат. Как пояснили в суде, защитник просил прекратить дело или переквалифицировать действия обвиняемого из-за недостоверности и неполноты представленных доказательств.
Тем не менее суд изучил материалы, в том числе протокол об административном правонарушении и скриншот со страницы Шадрина, и признал его вину установленной.
Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
5 июня, 00:52
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Закон о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государству, вступил в силу 29 марта. Первым россиянином, признанным виновным по новой статье КоАП, стал житель Новгородской области Юрий Картыжев. В апреле Чудовский районный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за два поста "с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".
Защита утверждала, что действия Картыжева не носили хулиганского характера, это было "выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес". Сам Картыжев заявил РИА Новости, что считает решение суда незаконным и будет обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека.
24 апреля, 10:54
Оштрафованный за оскорбление государства мужчина намерен обратиться в ЕСПЧ
856261490
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Волгоградская областьПроисшествия
Популярные комментарии
правильно сделали
7 июня, 13:01
Артём Иванов
29000043
А вот мне интересно, когда чиновники матом гнут на граждан... их оштрафуют? Сомневаюсь...
7 июня, 12:59
Mad Wanderer
49500010
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