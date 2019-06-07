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РИА Новости
Теплоснабжение

"РЭП Холдинг" и Ansaldo создают совместное производство газовых турбин

12:15
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© AFP 2019 / Michele TantussiСтроительство газовой турбины
Строительство газовой турбины
© AFP 2019 / Michele Tantussi
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Структура Газпромбанка "РЭП Холдинг" и итальянская Ansaldo Energia создают совместное предприятие по производству и сервису газовых и паровых турбин, сообщает российская компания.
Стороны в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании в России СП по производству, модернизации и ремонту промышленных газовых и паровых турбин большой мощности, а также оказанию полного цикла сервисных услуг.
Линейка продукции СП будет включать в себя три модели газовых турбин Ansaldo Energia в диапазоне мощности от 70 до 340 МВт с широкими возможностями применения в электроэнергетике, а также две модели паровых турбин с диапазоном мощности от 40 до 350 МВт. СП будет зарегистрировано в Санкт-Петербурге, локализация производства запланирована на производственных мощностях "РЭП Холдинга".
Ansaldo Energia передает СП эксклюзивные права на использование своих технологий для производства, продажи и сервиса паровых и газовых турбин на территории России и СНГ, а также на территории других стран, согласованных сторонами.
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Передаче подлежит полный комплект технических документов по газовым и паровым турбинам и их системам управления, что позволит СП не только производить и модернизировать оборудование, но и осуществлять сервис и ремонт в интересах владельцев, эксплуатирующих иностранные газовые турбины на целевых рынках. Лицензионное соглашение предусматривает максимально возможную локализацию производства и сервиса в России, включая аттестацию отечественных поставщиков широкого спектра компонентов и материалов.

"Особое внимание планируется уделить локализации производства и ремонта "горячей части" газовых турбин, которая является самой высокотехнологичной составляющей турбин. Таким образом, совместное предприятие сможет предложить заказчикам продукцию, максимально соответствующую последним требованиям правительства РФ в части локализации оборудования для электроэнергетики, а также гарантированные условия дальнейшей эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла с локализованным сервисом и ремонтом", - отметил президент "РЭП Холдинга" Тагир Нигматулин.

"РЭП Холдинг" – разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения, в том числе индустриальных газовых турбин мощностью от 16 до 32 МВт, паровых турбин, центробежных и осевых компрессоров, газоперекачивающих агрегатов, электротехники. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса. "РЭП Холдинг" входит в состав промышленной группы Газпромбанка.
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Группа Ansaldo Energia реализует проекты строительства электростанций "под ключ" (газовые и паровые турбины, генераторы и микротурбины), а также осуществляет деятельность в сфере производства оборудования и инжиниринга для атомной промышленности. 59,9% Ansaldo Energia S.p.A. принадлежит фонду CDP Equity, входящему в группу Cassa Depositi e Prestiti (институт развития под контролем государства, который занимается развитием экономики Италии с 1850 года), и 40% принадлежит Shanghai Electric – мировому лидеру в машиностроении для электроэнергетики.
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