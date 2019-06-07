Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:12Z
https://ria.ru/20190607/1555362613.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155267/43/1552674349_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_215a7614f0ef4b692bf3f56abfac3d5b.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Премьер Эфиопии прибыл в Хартум для переговоров с военными и оппозицией

12:11
136
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али прибыл в пятницу утром в Хартум с официальным визитом, который продлится один день, передает суданское агентство SUNA.
Ранее сообщалось, что премьер Эфиопии направится в Хартум в пятницу, чтобы выступить посредником между суданским переходным военным советом и оппозиционным альянсом "Силы за свободу и перемены".
Экс-президент Судана Омар аль-Башир
5 июня, 23:43
СМИ: сторонники экс-президента Судана попытались освободить его из тюрьмы
Согласно агентству, премьер-министра в аэропорту встретил официальный представитель военного совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим.
Сотрудник по вопросам информации посольства Эфиопии в Судане сообщил РИА Новости, что премьер-министр проводит встречу с представителями оппозиционного альянса.
"Премьер-министр Эфиопии проводит встречу с делегацией "Сил за свободу и перемены" в штаб-квартире посольства Эфиопии в Хартуме", - заявил он.
В понедельник суданские военные при помощи оружия разогнали многомесячную мирную акцию протеста в столице Хартума. Оппозиционеры говорят, что в результате этого нападения погибли 14 демонстрантов, еще порядка 60 получили ранения и травмы. Представители политической оппозиции, которые до последнего момента вели с военными переговоры о передаче власти гражданским структурам, заявили о полном прекращении диалога и настаивают на немедленном отстранении переходного военного совета, взявшего на себя управление страной после военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
16 мая, 02:56
СМИ: военный совет Судана приостановил переговоры с оппозицией
000000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданЭфиопияВ мире
Рекомендуем
При взрыве в шведском Линчепинге пострадали 19 человек
РИА
Новости
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
УВКПЧ ООН предложило Судану направить в страну мониторинговую миссию
В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки
Добыча нефти
Ирак ожидает продления сделки ОПЕК+ на текущих условиях
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД
Демпартия Молдавии выступила за улучшение отношений с Россией
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
Число пострадавших при взрыве в шведском Линчепинге увеличилось до 25
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Второй старт ракеты "Ангара-А5"" пройдет без запуска спутника
Лагерь беженцев на юге Дамаска
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
Африканский лев
Из национального парка в ЮАР сбежали около 15 львов, сообщили СМИ
Участники акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото
Перу вводит визы для венесуэльцев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Россия направит миротворцев в ЦАР
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Аргентина и Бразилия обсуждают создание общей валюты, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41Начальник ГУ МВД по Москве взял на контроль расследование дела Голунова
17:40Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
Лента новостейМолния