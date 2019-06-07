Премьер Эфиопии прибыл в Хартум для переговоров с военными и оппозицией

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али прибыл в пятницу утром в Хартум с официальным визитом, который продлится один день, передает суданское агентство SUNA.

Ранее сообщалось, что премьер Эфиопии направится в Хартум в пятницу, чтобы выступить посредником между суданским переходным военным советом и оппозиционным альянсом "Силы за свободу и перемены".

Согласно агентству, премьер-министра в аэропорту встретил официальный представитель военного совета Шамс ад-Дин Кабаши Ибрагим.

Сотрудник по вопросам информации посольства Эфиопии в Судане сообщил РИА Новости, что премьер-министр проводит встречу с представителями оппозиционного альянса.

"Премьер-министр Эфиопии проводит встречу с делегацией "Сил за свободу и перемены" в штаб-квартире посольства Эфиопии в Хартуме", - заявил он.

В понедельник суданские военные при помощи оружия разогнали многомесячную мирную акцию протеста в столице Хартума. Оппозиционеры говорят, что в результате этого нападения погибли 14 демонстрантов, еще порядка 60 получили ранения и травмы. Представители политической оппозиции, которые до последнего момента вели с военными переговоры о передаче власти гражданским структурам, заявили о полном прекращении диалога и настаивают на немедленном отстранении переходного военного совета, взявшего на себя управление страной после военного переворота и свержения президента Омара аль-Башира.