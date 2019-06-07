Президент ФИДЕ оценил VR-проект РИА Новости "Лунная станция"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович ознакомился с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).
Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно российской космической программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
"Я, конечно, рассуждаю скорее как потребитель, – сказал Аркадий Дворкович. – Но, во-первых, это большая научная работа. Во-вторых, будущее у дополненной и виртуальной реальности есть и в СМИ, и в маркетинге. Люди хотят испытать новый опыт без перемещения, чтобы можно было осуществлять покупки и получать услуги, не выходя из дома или с работы. Конечно, у VR есть будущее и в промышленности, и в медицине, ведь с помощью этой технологии многие процедуры и операции можно будет проводить неинвазивно. Ещё одна область с большими перспективами применения виртуальной реальности – это образование".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2019.
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