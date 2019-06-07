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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Мантуров допустил возобновление чартерных рейсов с Египтом в этом году

11:48
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чартерное авиасообщение с Египтом и переговоры по поставке российских самолетов туда могут возобновиться в этом году, сообщил в беседе с журналистами на ПМЭФ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
На полях ПМЭФ 6 июня Мантуров встречался со своим египетским коллегой - министром торговли и промышленности Арабской Республики Египет Амр Нассаром. Стороны обсуждали потенциал двусторонних отношений.
"Мы конкретный предмет (поставок российских самолетов в Египет) не затрагивали на вчерашней встрече, но ранее достигнутые договоренности как раз говорят о том, что как только будут запущены чартерные рейсы (между Россией и Египтом), вернемся уже к предметному обсуждению поставок нашей авиационной техники. Когда это конкретно случится - сказать тяжело, но рассчитываем, наверное, что в этом году", - сказал Мантуров.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумДенис МантуровРоссияЕгипетВ мире
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