Мантуров допустил возобновление чартерных рейсов с Египтом в этом году

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чартерное авиасообщение с Египтом и переговоры по поставке российских самолетов туда могут возобновиться в этом году, сообщил в беседе с журналистами на ПМЭФ глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы конкретный предмет (поставок российских самолетов в Египет) не затрагивали на вчерашней встрече, но ранее достигнутые договоренности как раз говорят о том, что как только будут запущены чартерные рейсы (между Россией и Египтом), вернемся уже к предметному обсуждению поставок нашей авиационной техники. Когда это конкретно случится - сказать тяжело, но рассчитываем, наверное, что в этом году", - сказал Мантуров.