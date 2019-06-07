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РИА Новости

Путин ужесточил наказание за искажение данных о ситуации в лесах

11:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за сокрытие или предоставление недостоверных сведений о санитарном состоянии лесов. Закон, разработанный в том числе с целью предотвратить вырубки здоровых деревьев под видом якобы зараженных, опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает за такие правонарушения штрафы для должностных лиц в размере от 5 до 20 тысяч рублей. А если эти нарушения касаются защитных лесов, особо защитных участков лесов и лесов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей.
Закон направлен на повышение санитарной безопасности в лесах, в том числе в части ликвидации очагов вредных организмов. Существующее на данный момент административное наказание за сокрытие или искажение экологической информации, в частности сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов, не соответствует степени общественной опасности соответствующих деяний, поясняло ранее правительство РФ.
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Высокая степень общественной опасности данного правонарушения обусловлена тем, что на основании результатов лесопатологических обследований могут осуществляться рубки лесных насаждений. Ориентировочный ущерб от проведения незаконной рубки лесных насаждений кабмин оценивает в 840 миллионов рублей.
Сейчас штрафы за сокрытие или искажение экологической информации для граждан установлены в размере от 0,5 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц - от 3 до 6 тысяч рублей, юрлиц - от 20 до 80 тысяч рублей.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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