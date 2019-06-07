На Украине депутат горсовета избил мужчину, угрожая оружием

"По словам начальника Хмельницкого отделения полиции Дмитрия Руденко, 6 июня в полицию по спецлинии "102" поступило сообщение от местного жителя о том, что во время конфликта на улице города мужчина, угрожая применением оружия, заставил его лечь на землю и нанес ногами телесные повреждения… Злоумышленником оказался местный депутат", - сообщается на сайте полиции.