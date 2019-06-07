Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T11:39Z
https://ria.ru/20190607/1555360195.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Калужской области трое рабочих погибли по время откачки навоза

11:39
918
ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Следствие в Калужской области выясняет обстоятельства гибели троих рабочих, которые занимались откачкой навоза из емкости, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Шестого июня 2019 года работники ООО "Калужская нива" в ангаре, расположенном в деревне Подборки Козельского района, осуществляли работы по откачке навоза из емкостей для его переработки, упали в данные емкости и погибли", - говорится в сообщении.
По гибели троих работников предприятия проводится доследственная проверка.
"Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма. Проводятся судебно-медицинские и генетическая судебные экспертизы", - информирует следственное управление.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
31 августа 2018, 19:08
В Мордовии при работах в канализационном колодце погибли трое рабочих
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли нанос с частью электрокабеля и другое электрооборудование ангара, опросили сотрудников и руководство предприятия, изъяли документы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
000504
Обсудить 0
Калужская областьПроисшествия
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
РИА
Новости
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Лента
новостей
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Лента новостейМолния