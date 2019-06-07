В Калужской области трое рабочих погибли по время откачки навоза

ВОРОНЕЖ, 7 июн - РИА Новости. Следствие в Калужской области выясняет обстоятельства гибели троих рабочих, которые занимались откачкой навоза из емкости, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Шестого июня 2019 года работники ООО "Калужская нива" в ангаре, расположенном в деревне Подборки Козельского района, осуществляли работы по откачке навоза из емкостей для его переработки, упали в данные емкости и погибли", - говорится в сообщении.

По гибели троих работников предприятия проводится доследственная проверка.

"Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе отравление газами и электротравма. Проводятся судебно-медицинские и генетическая судебные экспертизы", - информирует следственное управление.