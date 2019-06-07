Сотрудников мэрии Южно-Сахалинска наградили за обезвреживание преступника

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июн - РИА Новости. В администрации Южно-Сахалинска торжественно наградили сотрудников, оказавших сопротивление ворвавшемуся в мэрию вооруженному преступнику, сообщает пресс-служба.

В соцсетях и местных СМИ 3 июня появилась информация, что 31-летний житель Сахалина с топором и тесаком напал на сотрудника городской администрации. Кроме того, были опубликованы фотографии, где мужчина со связанными за спиной руками лежит на полу рядом с проходной, а также снимки холодного оружия со следами крови. Позже в пресс-службе администрации города сообщили РИА Новости, что пострадавший сотрудник госпитализирован. Власти города направят его на реабилитацию в один из санаториев.

СК возбудил против 31-летнего мужчины, атаковавшего человека в мэрии, уголовное дело о покушении на убийство. По данным местных СМИ, этот мужчина – житель села Правда Холмского района Александр Коновалов. РИА Новости удалось выяснить, что он в 2018 году пытался на самодельном плоту добраться до Японии.

"Действия работников администрации, бросившихся на помощь коллеге, были решительными: они не думали, что тоже могут пострадать. Как оказалось, помимо топора злоумышленник имел при себе еще и другое опасное оружие. Люди не растерялись, задержали нападавшего, а также до приезда медработников оказали первую медицинскую помощь пострадавшему", - цитирует пресс-служба первого вице-мэра Алексея Фризюка.

По информации пресс-службы, мэр Сергей Надсадин вручил благодарственное письмо начальнику отдела департамента финансов Сергею Королюку, который первым пришел на помощь потерпевшему. В числе награжденных также Александр Кравцов, Виталий Дундуков, Чо Ден Те и три сотрудницы мэрии – Людмила Каракозова, Александра Попова и Олеся Пряженцева.