Лавров: РФ готовит принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косово

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Завтра я улетаю в Нью-Йорк", - заявил вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с Лавровым на полях Петербургского международного экономического форума.

"Там будет заседание, да. Мы готовим, готовим принципиальное заявление", - ответил Лавров.

В понедельник в СБ ООН пройдет заседание по ситуации в Косово.

Как ранее заявил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, Москва на заседании поднимет вопрос о нападении на российского сотрудника миссии ООН в Косово.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.