Лавров: РФ готовит принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косово

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Завтра я улетаю в Нью-Йорк", - заявил вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с Лавровым на полях Петербургского международного экономического форума.
"Там будет заседание, да. Мы готовим, готовим принципиальное заявление", - ответил Лавров.
В понедельник в СБ ООН пройдет заседание по ситуации в Косово.
Как ранее заявил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, Москва на заседании поднимет вопрос о нападении на российского сотрудника миссии ООН в Косово.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
29 мая, 18:47Адвокат: когда они узнали, что Краснощеков – русский, их охватила паникаПрокуратура Косово собирается добиваться ареста сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, избитого косовской полицией. Знакомый с ситуацией местный адвокат Горан Петрониевич привел в эфире радио Sputnik некоторые подробности инцидента и рассказал о состоянии раненого.