Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T11:01Z
https://ria.ru/20190607/1555358147.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155494/83/1554948385_0:208:3074:1937_1036x0_80_0_0_c60fdea752ff72a240949f23d6f0ebaf.jpg
РИА Новости

Лавров: РФ готовит принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косово

11:01
712
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Завтра я улетаю в Нью-Йорк", - заявил вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич на встрече с Лавровым на полях Петербургского международного экономического форума.
"Там будет заседание, да. Мы готовим, готовим принципиальное заявление", - ответил Лавров.
В понедельник в СБ ООН пройдет заседание по ситуации в Косово.
Как ранее заявил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, Москва на заседании поднимет вопрос о нападении на российского сотрудника миссии ООН в Косово.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
Вчера, 14:13
Москалькова посетила раненного в Косово россиянина
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
29 мая, 18:47
Адвокат: когда они узнали, что Краснощеков – русский, их охватила паникаПрокуратура Косово собирается добиваться ареста сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, избитого косовской полицией. Знакомый с ситуацией местный адвокат Горан Петрониевич привел в эфире радио Sputnik некоторые подробности инцидента и рассказал о состоянии раненого.
1400002
Обсудить 0
Сергей ЛавровООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
Препятствий для разрешения Данией "Северного потока — 2" нет, заявил Новак
РИА
Новости
Американский авианосец Abraham Lincoln в Суэцком канале. 9 мая 2019
В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе, сообщили СМИ
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Лента
новостей
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Даже сами США не знают, когда представят "сделку века", заявили в МИД
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Поврежденные балконы и окна в здании, где произошел взрыв в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Тод Уолтерс
В НАТО заявили, что следят за деятельностью России и Китая в Европе
Ивица Дачич
Дачич вступил в полемику с посольством США из-за надписи про Косово
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Макаров и Орешкин поспорили из-за реакции министра на арест Калви
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Эксперт прокомментировал заявление об ответе Германии на "ракеты Путина"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
Дмитрий Песков
Говорить о расширении Нормандского формата вряд ли возможно, заявил Песков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
Лента новостейМолния