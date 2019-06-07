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РИА Новости

Ляшко потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

10:59
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© РИА Новости / СтрингерЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
© РИА Новости / Стрингер
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать закон об импичменте.
Ранее парламент Украины в четверг принял закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента. Документ еще должен подписать спикер Рады и президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
"Я требую от Зеленского подписать закон об импичменте! Помощники Зеленского уже придумывают причины, чтобы он не подписал закон о ВСК (временная специальная комиссия – ред.) и импичменте", - написал в пятницу Ляшко на странице в Facebook.
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По его словам, если Зеленский наложит вето на этот закон, он продемонстрирует гражданам Украины и всему миру свое нежелание быть таким же равным перед правосудием, как и каждый человек.
На данный момент единственной правовой нормой, определяющей в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий, является статья 89 конституции Украины. Однако границы и объемы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни регламентом Верховной рады не определены. В связи с этим приятый закон о полномочиях временной следственной комиссии призван определить правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности.
Согласно закону, специальная временная следственная комиссия Рады - коллегиальный временный орган, который состоит из депутатов, специального прокурора и специальных следователей. Ее задачей является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, проверка наличия, полноты и обоснованности соответствующих доказательств.
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Олег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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