Ляшко потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что требует от президента Украины Владимира Зеленского подписать закон об импичменте.

Ранее парламент Украины в четверг принял закон о полномочиях временной специальной комиссии, которая может заниматься организацией процедуры импичмента президента. Документ еще должен подписать спикер Рады и президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

"Я требую от Зеленского подписать закон об импичменте! Помощники Зеленского уже придумывают причины, чтобы он не подписал закон о ВСК (временная специальная комиссия – ред.) и импичменте", - написал в пятницу Ляшко на странице в Facebook

По его словам, если Зеленский наложит вето на этот закон, он продемонстрирует гражданам Украины и всему миру свое нежелание быть таким же равным перед правосудием, как и каждый человек.

На данный момент единственной правовой нормой, определяющей в общих чертах компетенцию временных следственных комиссий, является статья 89 конституции Украины. Однако границы и объемы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни регламентом Верховной рады не определены. В связи с этим приятый закон о полномочиях временной следственной комиссии призван определить правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Рады, их полномочия и организационные основы деятельности.