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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Костин не видит поводов для новых санкций США против России

10:58
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин выступает на Съезде Ассоциации банков России. 31 мая 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.
"Очень сложно говорить за американцев. Я сегодня даже каких-то поводов, не говорю уже о причинах, для того чтобы применять новые санкции в отношении России… мне кажется, даже на поверхности каких-то предлогов нет", - сказал Костин в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Я все-таки надеюсь, что пыл какой-то определенный санкционный - он как-то поубавился. Но мы тоже знаем, что внутри конгресса очень много сил, которые бы хотели новых санкций в отношении России и, конечно, санкции в отношении госдолга - они уже неоднократно упоминались, и если какие-то санкции будут, то вполне вероятно, что госдолг попадет", - отметил глава ВТБ.
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В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера - ужесточение или запрет на открытие счетов. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.
Костин считает, что предлогом для новых санкций не может служить и ситуация с бизнесменом Майклом Калви. Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО самого Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
"Я не считаю, что даже какие-то действия такого характера в отношении одного инвестора или группы компаний могут служить поводом для каких-то глобальных санкций в отношении целого государства", - заявил Костин.
"Этот дело нехорошее… Калви имеет очень хорошую репутацию, это нельзя перечеркнуть каким-то одним событием… Достаточно большой уровень доверия к Калви", - добавил вместе с тем глава ВТБ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВТБАндрей Костин (банкир)РоссияЭкономика
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