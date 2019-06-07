Ляшко призвал Зеленского подписать закон о временной комиссии по импичменту

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решит, будет ли он подписывать этот документ.
4 июня, 16:39Политолог: блокируя проект Зеленского об импичменте, Рада делает ему услугуВерховная рада Украины отказалась рассматривать проект Владимира Зеленского об импичменте президента. В эфире радио Sputnik лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот рассказал, почему действия депутатов его не удивляют.
"Я обращаюсь к Зеленскому - не выдумывать причин для того, чтобы наложить вето этот закон, а набраться смелости и подписать закон о процедуре импичмента, о временных следственных комиссий и выполнить то, что обещал избирателям перед выборами, а не заниматься казуистикой", - заявил Ляшков в пятницу в ходе выступления в Верховной раде.
По его мнению, подписание закона станет тестом для Зеленского. "Если он наложит вето на этот закон, это будет означать, что он боится ответственности и продолжает создавать отдельный клан в стране государственных руководителей, которые не подконтрольны гражданам и которые вне закона", - добавил Ляшко.
Парламент Украины в четверг принял закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, который предусматривает, в том числе, организацию процедуры импичмента президента. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.