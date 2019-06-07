Ляшко призвал Зеленского подписать закон о временной комиссии по импичменту

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решит, будет ли он подписывать этот документ.

"Я обращаюсь к Зеленскому - не выдумывать причин для того, чтобы наложить вето этот закон, а набраться смелости и подписать закон о процедуре импичмента, о временных следственных комиссий и выполнить то, что обещал избирателям перед выборами, а не заниматься казуистикой", - заявил Ляшков в пятницу в ходе выступления в Верховной раде.

По его мнению, подписание закона станет тестом для Зеленского. "Если он наложит вето на этот закон, это будет означать, что он боится ответственности и продолжает создавать отдельный клан в стране государственных руководителей, которые не подконтрольны гражданам и которые вне закона", - добавил Ляшко.