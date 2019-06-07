Мау назвал строгость законов помехой для роста российской экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Строгость законов в России становится помехой для роста экономики, считает ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.

"В России есть такая фраза: низкое качество законов компенсируется необязательностью их исполнения", - сказал Мау, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019. Сейчас, по его словам, законы остались те же, но не исполнять их становится трудно, "потому что всегда придут и объяснят".

"Это, несомненно, тормоз", - заявил он.

"Мы живем в условиях, когда ошибка трактуется как преступление. Я не представляю, как можно заниматься венчурным бизнесом, в том числе поддерживаемым государством, если вас потом спросят, почему из 100 вложений только одно привело к результату. Хотя для венчурного бизнеса это успех", – пояснил он.

Также, по словам Мау, развитию бизнеса очень мешает постоянный "пересмотр правил игры назад". "То, что 10 лет назад считалось обычной практикой делового оборота, теперь считается преступлением и к этому можно вернуться. Это тоже барьер, чтобы ничего не делать", - заявил он.

Кроме того, по словам ректора РАНХиГС, препятствием для роста являются и некоторые исторические "травмы поколения". Он пояснил, что экономике нужны ускорение и институциональные реформы. "Институциональные реформы - это в языке 1980-х годов - перестройка. Психологическая травма поколения в том, что и то, и другое может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому психологически застой лучше", - сказал он.