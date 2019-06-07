Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T10:39Z
https://ria.ru/20190607/1555357000.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148842/56/1488425659_0:252:3078:1983_1036x0_80_0_0_51450da7d5dfcbfa3db74acae951c7ec.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Мау назвал строгость законов помехой для роста российской экономики

10:39
384
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРектор Академии народного хозяйства и госслужбы РФ Владимир Мау
Ректор Академии народного хозяйства и госслужбы РФ Владимир Мау
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Строгость законов в России становится помехой для роста экономики, считает ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау.
"В России есть такая фраза: низкое качество законов компенсируется необязательностью их исполнения", - сказал Мау, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019. Сейчас, по его словам, законы остались те же, но не исполнять их становится трудно, "потому что всегда придут и объяснят".
"Это, несомненно, тормоз", - заявил он.
"Мы живем в условиях, когда ошибка трактуется как преступление. Я не представляю, как можно заниматься венчурным бизнесом, в том числе поддерживаемым государством, если вас потом спросят, почему из 100 вложений только одно привело к результату. Хотя для венчурного бизнеса это успех", – пояснил он.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Вчера, 12:22
Кудрин предложил ввести ответственность правоохранителей за рост экономики
Также, по словам Мау, развитию бизнеса очень мешает постоянный "пересмотр правил игры назад". "То, что 10 лет назад считалось обычной практикой делового оборота, теперь считается преступлением и к этому можно вернуться. Это тоже барьер, чтобы ничего не делать", - заявил он.
Кроме того, по словам ректора РАНХиГС, препятствием для роста являются и некоторые исторические "травмы поколения". Он пояснил, что экономике нужны ускорение и институциональные реформы. "Институциональные реформы - это в языке 1980-х годов - перестройка. Психологическая травма поколения в том, что и то, и другое может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому психологически застой лучше", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
28 апреля, 14:42
Песков сравнил перспективы роста российской и китайской экономики
730009
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумВладимир МауРоссияЭкономика
Рекомендуем
Агитационная реклама в Москве перед выборами в Госдуму РФ седьмого созыва
Мозгоризбирком отказал ПАРНАС в регистрации референдума
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею расширения "нормандского формата"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж
Лента
новостей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Орешкин ожидает быстрого замедления годовой инфляции в России летом
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин назвал микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием
Здание Счетной палаты РФ
Ошибки в данных о неисполнении Минздравом указа Путина нет, заявили в СП
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Макаров и Орешкин поспорили из-за реакции министра на арест Калви
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
В Кремле заявили, что в планах Путина пока нет контактов с Зеленским
Михаил Саакашвили
Песков прокомментировал возврат Саакашвили гражданства Украины
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ вновь заявил, что размещение американских систем ПРО не угрожает России
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
В России могут ввести миллионные штрафы для интернет-компаний
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка рассказал о борьбе за права бизнесменов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
Лента новостейМолния