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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Власти Ямала за лето отремонтируют более 150 километров автодорог

10:36
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за летний период отремонтируют более 100 километров муниципальных дорог, а также свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс, сообщает в пятницу правительство региона.
"На Ямале за летний период отремонтируют более 100 километров муниципальных дорог, свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 километров автодороги Надым – Салехард", - говорится в сообщении.
Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, в этом году впервые муниципалитетам доведены средства в полном объеме, в соответствии с нормативами.
"Ямальцы должны увидеть качественные изменения на дорогах. Такую задачу поставил перед нами глава региона Дмитрий Артюхов, и на сегодняшний день мы обеспечены всем необходимым, чтобы ее выполнить. Практически везде работы уже начались – срезают асфальт, выгружают технику. Безусловно, мы будем контролировать качество выполненных работ и сроки", - приводятся в сообщении слова Першикова.
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Он также отметил, что все объекты выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы. При этом мнение жителей стало определяющим.
"Отбор проходил в муниципалитетах, где в первую очередь опирались на мнение жителей, учитывали загруженность трассы и ее состояние. Исходя их этого, в этом году ремонтные работы предусмотрены не только на центральных улицах, но и на окраинах", - рассказал Першиков.
Так, уже в этом году в Ноябрьске отремонтируют 6,5 километра автодорог, в том числе трассу на промзону, путепровод, мост через реку Нанк-Пех, улицу Муравленко. Еще 13 километров трассы отремонтируют на подъезде к городу. Снизить уровень аварийности – одна из главных задач, связанных с ремонтом и реконструкцией автодороги Коротчаево – Новый Уренгой. Там за 3 года реконструируют 67 километров трассы, уточняет правительство.
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