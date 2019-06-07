Власти Ямала за лето отремонтируют более 150 километров автодорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Власти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за летний период отремонтируют более 100 километров муниципальных дорог, а также свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс, сообщает в пятницу правительство региона.

"На Ямале за летний период отремонтируют более 100 километров муниципальных дорог, свыше 50 километров региональных и межмуниципальных трасс, построят порядка 60 километров автодороги Надым – Салехард", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, в этом году впервые муниципалитетам доведены средства в полном объеме, в соответствии с нормативами.

"Ямальцы должны увидеть качественные изменения на дорогах. Такую задачу поставил перед нами глава региона Дмитрий Артюхов, и на сегодняшний день мы обеспечены всем необходимым, чтобы ее выполнить. Практически везде работы уже начались – срезают асфальт, выгружают технику. Безусловно, мы будем контролировать качество выполненных работ и сроки", - приводятся в сообщении слова Першикова.

Он также отметил, что все объекты выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы. При этом мнение жителей стало определяющим.

"Отбор проходил в муниципалитетах, где в первую очередь опирались на мнение жителей, учитывали загруженность трассы и ее состояние. Исходя их этого, в этом году ремонтные работы предусмотрены не только на центральных улицах, но и на окраинах", - рассказал Першиков.